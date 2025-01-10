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Yağışlı hava yurda giriş yapıyor! Meteoroloji uzmanı uyardı

Türkiye, bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

AA10 Ocak 2025 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Yağışlı hava yurda giriş yapıyor! Meteoroloji uzmanı uyardı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağış sisinin etkisi altına gireceğini belirterek, "Yağışlar tüm yurtta yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yağışları ilk önce cumartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Yağış sislerinin etkisiyle beraber mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak düşeceğini ve mevsim normalleri civarına ineceğini bildiren Acar, Marmara Bölgesi'nden başlayarak Ege Bölgesi'nde ve Antalya'da kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi.

Kuvvetli olması beklenen yağışların ekstrem hadiseye sebep olmayacağını düşündüklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Sadece yüksek kesimlerde Sivas'ın doğusunda kalan bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olma ihtimali var. Örneğin 3 büyük ilimizde kar yağışı beklemiyoruz. Edirne ve Kırklareli çevrelerindeyse pazar ve pazartesi günleri kar yağışı ihtimali var fakat İstanbul bundan etkilenmeyecek."

- 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da sıcaklıkların salı günü itibarıyla mevsim normallerinde seyredeceğini duyuran Acar, yağışların pazar gününden itibaren başlayacağını söyledi.

Acar, İstanbul'da cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kuvvetli sağanak beklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da kar ihtimali yok. Sıcaklıkların gündüzleri 8 ila 10 civarında seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. İzmir de sağanak yağışlı. Sıcaklıklar 17 ila 18 civarında mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Ayrıca iç kesimler ve doğu kesimlerde yüksek nemle beraber buzlanma ve don hadisesinin etkili olacağını tahmin ediyoruz."

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