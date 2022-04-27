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Yağlık ayçiçeği tohumlarının ekimi yapıldı

Karabük'te 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' bünyesinde 3 bin dekarlık alanda ekimi yapılması için çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluşturuldu.

IHA27 Nisan 2022 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
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Karabük'ün Eskipazar ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla desteklenecek ürünler listesine alınan yağlık ayçiçeğinin ekiminin yapılacağı yerlerden biri olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz günlerde 3 bin dekar alanda ekiminin yapılması için çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumu toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık konuyla ilgili, "Eskipazar ilçemizde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi bünyesinde yüzde 75 hibe desteği ile yağlık ayçiçeği tohumluk dağıtımı yapılan çiftçilerimiz, yine İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi desteği ile temin ettiğimiz pnömatik ekim mibzerlerimizle tohumları toprakla buluşturdular" ifadelerine yer verdi.

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