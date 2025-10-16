İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8576
  • EURO
    48,9403
  • ALTIN
    5703.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yağmur altında İstiklal Marşı saygısı duygulandırmıştı! Koca yürekli Ece'ye Vali Turan'dan ödül
Güncel

Yağmur altında İstiklal Marşı saygısı duygulandırmıştı! Koca yürekli Ece'ye Vali Turan'dan ödül

Iğdır'da yağmur altında dakikalarca tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan ilkokul öğrencisi Zeynep Ece Doğan, Vali Ercan Turan tarafından altınla ödüllendirildi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 13:08 - Güncelleme:
Yağmur altında İstiklal Marşı saygısı duygulandırmıştı! Koca yürekli Ece'ye Vali Turan'dan ödül
ABONE OL

Hafta başında kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle İstiklal Marşı, okullarda hoparlör sistemi üzerinden okutuldu.

İnönü İlkokulu öğrencilerinden 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Doğan ise yağmur nedeniyle okula geç kalmasına rağmen okul bahçesinde durarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Marş bitene kadar yerinden ayrılmayan öğrencinin bu davranışı, sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntülerin yayılması üzerine Iğdır Valisi Ercan Turan, Doğan ve ailesini Valilik makamında misafir etti. Vali Turan, gösterdiği milli duyarlılıktan dolayı Zeynep Ece'yi altınla ödüllendirerek tebrik etti.

Vali Turan, "Küçük yaşına rağmen sergilediği bu milli duruş hepimize örnek olmuştur. Zeynep Ece'nin davranışı, İstiklal Marşı'na ve değerlerimize duyulan saygının en güzel göstergesidir." dedi.

Zeynep Ece Doğan'ın ailesi ise kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, Vali Turan'a gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.