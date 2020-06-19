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Yağmur sonrası Eminönü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Eminönü'nde yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 14:57 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 14:57
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İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın en çok etkilediği yerlerden biri de Eminönü oldu. Eminönü'nde bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yavaşlayan araçlar ve Eminönü'nde bulunan alt geçidin kapanmasının ardından trafik kilitlendi. Eminönü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bu sefer Osmaniye'de bir odunlukta görüldü!

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