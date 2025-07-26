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Yağmur Taktaş'ın ölümünde yeni gelişme: ABD'li erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ABD'li erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Yağmur Taktaş'ın ölümünde yeni gelişme: ABD'li erkek arkadaşı hakkında yakalama kararı
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Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Taktaş'ın 3 Nisan 2024'te ölümüne ilişkin ABD'de yürütülen soruşturma kapsamında New York'taki Columbia Üniversitesinde hazırlanan otopsi raporunun kendilerine iletildiğini anlattı.

Raporun içeriğini değerlendiren Öksüz, şöyle konuştu:

"Otopsi raporunda ölüm sebebi birden fazla uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin kullanılması ve bunun zehirlenmeye sebebiyet vermesi üzerine gerçekleştiği yönünde. Net şekilde ifade etmek istiyoruz, aşırı uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı ölüm meydana geldiği sonucuna ulaşılamamış. Eğer böyle bir sonuca ulaşılmış olsaydı net şekilde otopsi raporunda yazardı. Burada bizim de iddialarımızı desteklediği gibi Yağmur'un esaret altına alınması, pasaport ve eşyalarına el konulması, işkence görmesi, akabinde aç bırakılıp sadece uyuşturucu madde verilmesi nedeniyle ölümün gerçekleşmiş olduğu raporla beraber bizce açık ve net şekilde ortaya konulmuş oluyor."

Öksüz, Taktaş'ın cenazesinin Adana'da toprağa verilmesinin ardından geçen yıl 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapıldığını anımsatarak, Adana Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopside alınan numunelerin İstanbul'a gönderildiğini ancak raporun henüz açıklanmadığını dile getirdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

ABD'den gönderilen otopsi raporunu ilgili makamlara ilettiklerini belirten Öksüz, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin de kararı doğrultusuna 25 Temmuz itibarıyla şüpheli A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu kararla beraber, Yağmur'un vefat etmeden önce İstanbul'da aynı şüpheli tarafından darbedildiği ve dalağını kaybettiği olayla alakalı da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce de yakalama kararı çıkartıldı."diye konuştu.

Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şahıs Türkiye'ye giriş yaptığı anda yakalanacak ve adli makamlara teslim edilecektir. Aynı zamanda bu süreçten sonra istinabe yoluyla ABD adli makamlarından şahsın Türkiye'ye iadesi ve en azından ABD'de ifadesi alınarak yargılanmasıyla alakalı süreci devam ettireceğiz, takipçisi olacağız. Bununla alakalı Eylem Tok davasını emsal olarak alabileceğimiz kanaatindeyiz. A.C.F'nin hem ABD hem de Türk vatandaşı olması, Yağmur'un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle yargılanmasının Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

New York'un Manhattan bölgesindeki evinde geçen yıl 3 Nisan'da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti.

Ailenin ve avukatlarının talebi üzerine, Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti.

Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabri geçen yıl 6 Mayıs'ta açılmış, cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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