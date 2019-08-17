Yağmur yağarken okunacak dua hangisi? Yağmur yağarken okunacak dualar sizlerle

İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti. İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fatih’te bir alt geçit adeta göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve kapalı yerlere sığındı. Aksaray’da göle dönen alt geçitte araçlarıyla karşıya geçmek isteyenlerin bazıları araçlarıyla yolun ortasında mahsur kalırken bazıları da henüz geçemeden araçlarının motorlarına su girmesi nedeniyle oldukları yerde kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İstanbulluları etkileyen yağış ile birlikte Yağmur yağarken okunacak dua hangisi? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Yağmur yağarken okunacak dualar sizlerle...

YAĞMUR YAĞARKEN OKUNACAK DUA HANGİSİ?

Bir defâsında Habîb-i Ekrem Efendimiz’e yağmur yağmadığından şikâyet edilmişti. Bunun üzerine Allâh Resûlü, bir minber getirilmesini istedi. Minber, Cuma, bayram ve cenâze namazlarının kılındığı alana (musallâya) kuruldu. İnsanların orada toplanması için gün tespit edildi.

PEYGAMBERİMİZİN YAĞMUR DUASI

Peygamber Efendimiz, güneşin kızıllığı ufukta görülür görülmez yola çıktı. Musallâya varıp minbere oturdu. Tekbir getirdi, Allâh’a hamd etti ve:

“Sizler, memleketinizin kuraklığa uğradığından, yağmurun tabiî vaktinde yağmayıp gecikmesinden şikâyet ettiniz. Allâh -celle celâlühû- kendisine duâ etmenizi emrediyor. Duânıza icâbet edeceğini va’dediyor.” buyurdu ve şöyle duâ etti:

“Hamd, Âlemlerin Rabbi’ne mahsustur. O, Rahmân ve Rahîm’dir. Âhiret gününün sâhibidir. Allâh’tan başka ilâh yoktur. O dilediğini yapar. Ey Rabbimiz! Sen kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’sın. Sen zenginsin, biz fakiriz. Üzerimize yağmur indir. İndirdiğini bize kuvvet ve güç kıl. Onu belli bir müddet bize yetir!”

Bunu söyledikten sonra ellerini kaldırdı. O kadar yukarı kaldırdı ki, koltuğunun altındaki beyazlık göründü. Sonra sırtını halka döndü, elbisesini ters çevirdi, elleri bu sırada hep yukarı kalkmış vaziyette idi. Sonra tekrar halka döndü. Minberden indi ve iki rekât namaz kıldı. Allâh, hemen o anda bulutlarını gönderdi. Gök gürledi, şimşek çaktı. Allâh’ın izniyle yağmur yağmaya başladı. Fahr-i Kâinât Efendimiz, daha mescidine dönmeden seller aktı. Hz. Peygamber, cemaatin sığınaklara dönmedeki acelelerini müşâhede edince tebessüm etti ve:

“Şehâdet ederim ki, Allâh her şeye kâdirdir ve ben de Allâh’ın kulu ve Resûlü’yüm” buyurdu. (Ebû Dâvûd, İstiskâ, 2/1173)

YAĞMUR DUASI

Yine Peygamber Efendimiz, yağmur duâsına çıkınca:

“Ey Rabbim kullarını ve diğer canlıları sula, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (Ebû Dâvûd, İstiska, 2/1176)