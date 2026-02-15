İSTANBUL 23°C / 13°C
  Yağmur yağdı gerçek ortaya çıktı! CHP'li belediye yine sınıfta kaldı
Güncel

Yağmur yağdı gerçek ortaya çıktı! CHP'li belediye yine sınıfta kaldı

İzmir'de, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çöpler kentteki etkili sağanağın ardından yola dağıldı.

15 Şubat 2026 Pazar 14:50
Yağmur yağdı gerçek ortaya çıktı! CHP'li belediye yine sınıfta kaldı
Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla bulvar ve çevresine taşındı.

Çöpler bölgede kötü koku ve kirliliğe neden oldu.

Dağılan çöplerin toplanması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku yayarak yaşanılmaz bir hal oluşturduğunu söyledi.

Şantiye alanında çöp biriktirme ve taşıma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu.

Yıldız, çöplerin şantiyede tutulmasına tepki göstererek, "Biran önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz." dedi.

