Yağmur yağdı: Otobüste ıslanmamak için şemsiye açtı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, toplu taşıma seferlerini de etkiledi. İETT otobüslerinin tavanından su akınca, yolcular ne yapacağını şaşırdı. 98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı. Otobüsün tavanından su aktığını gören yolcu, oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiyesini açtı. Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı. Benzer bir görünü Arnavutköy'de de kaydedildi. 36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü.