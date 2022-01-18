Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde fark edildi

DHA 18 Ocak 2022 Salı 02:21 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 02:21

Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Akçapınar Mahallesi'nde Su Deposu mevkisindeki orman yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, yağmurun etkisiyle toprak kaymasının yaşandığı alanda insan kemikleri buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Müze Müdürlüğünden uzman ekiplerin yaptığı incelemede Roma döneminden kalma mezar olduğunu ve kemiklerin bu mezara ait insan kemikleri olduğunu tespit edildi.

Kemikler müze müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kemiklerin bulunduğu bölge jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.