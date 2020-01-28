star.com.tr 28.01.2020 10:11 - Güncelleme: 28.01.2020 10:23

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin arasında sözde barışı sağlayacak "yüzyılın anlaşması" bugün açıklayacak.

Siyonist bir ailede yetişen ve 1967 İsrail - Arap savaşında İsrail ordusunda görevli bir generalin oğlu olan ama artık Filistinliler için adaleti savunan Kudüs doğumlu Aktivist / Yazar Miko Peled, Trump'ın açıklayacağı anlaşma ile ilgili, 'Kimse için bir anlaşma olmayan 'Yüzyılın anlaşması' tamamen aldatmaca. İsrail'İn Filistin'de kontrolü tamamen ele geçirmesi için Trump'ın imzasını taşıyan bir aldatmaca...' dedi.

Peled'e göre Yüzyılın Anlaşması, İsrail'in halen kontrolü ele geçiremediği Filistin topraklarında da Filistin egemenliğini ortadan kaldırma planı ve Filistinliler de haklı olarak bu sözde anlaşmanın bir parçası olmak istemiyor.

Peled sözlerini şöyle sürdürdü...

'Filistinliler haklı olarak Washington'un arabulucuğuna güvenmiyor. Trump yönetimi 2017'nin sonlarında Kudüs'ü, uluslararası hukuku ihlal ederek Yahudi devleti İsrail'in başkenti olarak kabul etti. Buna ek olarak, Trump'ın sözde barış planının İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük kısmını ilhak etmesine izin verecek. Zaten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Mart 2020'deki İsrail seçimlerinde tekrar seçilmesi halinde Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği vaadini tekrar tekrar yineledi.'

FİLİSTİN'İ SÖMÜRGELEŞTİRDİLER

Tüm Filistin'in İsrail kontrolü altına alarak sömürgeleştirildiğini belirten Peled, İsrailli Yahudilerin Filistinli topraklarına yerleştirildiğini söyledi. Peled, atılan son adımın (anlaşma planı) yapılanların altına atılan bir onay imzası olduğunu belirtti.

Filistinlierin temel haklarının olmadığını, kaynaklara erişemediklerini, her gün öldürüldüklerini, tutuklandıklarını ve sürgüne gönderildiklerini ifade eden Peled, 'Topraklarına el konuluyor ve yine mülteci kamplarında yaşayan 5 milyon Filistinliye 'dönmeniz yasak' deniliyor. dedi.

FİLİSTİN'İ BİTİRME PLANI

Ancak yıllardır terör devleti İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinliler, bu anlaşmanın bir aldatmaca olduğunun farkında.

Trump'ın planına ilişkin bir açıklama yapan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 'Bunu reddediyoruz ve uluslararası toplumun bu planın bir parçası olmamasını istiyoruz. Çünkü uluslararası hukukun temelleri ve devredilemez Filistin haklarıyla çelişiyor," dedi.

Iştiyye, bu planın, 'Filistin davasını bitirme planından başka bir şey olmadığını' söyledi.

FİLİSTİNLİLERİN GÖMÜLDÜĞÜ TOPRAKLARDA HOLOKOST'U ANAMAZSINIZ

27 Ocak 1945'te Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edilen Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtuluşunun yıldönümüdür. 28 Ocak ise Trump'ın Siyonizme bir hediye verme günü olacak...

Peled'e göre, İsrail'in oluşturulması, Holokost'un bir sonucu değildi ve Yahudilik ile Siyonizm kesinlikle birbirinden ayrılmalıdır.

Bütün dünya liderleri Auschwitz toplama kampının kurtuluşunu anmak için sadece brkaç gün önce Kudüs'e geldiğini belirten Peled, şöyle konuştu...

Bence İsrail'i Holokost'a bağlamak büyük bir hatadır. İsrail, Holokost'un bir sonucu değildi ve bu Holokost'a bir cevap değildi. Bence masum Filistinlilerin cesetlerinin gömüldüğü çalıntı topraklarda Holokost'u anmak büyük bir hatadır. Holokost'a uygun cevaba bakmak istiyorsak, kendilerini Avrupa'da, ABD'de, başka yerlerde yeniden inşa eden ve şimdi ister ortodoks, ister laik olsun ya da her neyse gelişmekte olan Yahudi topluluklarına bakabiliriz.