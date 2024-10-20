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Güncel

Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'da, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılan bir grup, İsrail'i protesto etti.

AA20 Ekim 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Genç Aktivistler tarafından düzenlenen program kapsamında, Başakşehir Merkez Camisi'nde bir araya gelen kalabalık bir grup, öğle namazını müteakip Sinvar ve şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup, namazın ardından sloganlar atarak Başakşehir Millet Bahçesi önüne kadar yürüdü. Burada yapılan protestoda İsrail aleyhine sloganlar atıldı, Filistin'le ilgili ezgiler okundu.

Programda konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, Sinvar'ın her zaman savaş meydanında şehit olmayı temenni ettiğini ve kaçmaya çalışmadan, en önde çarpışarak şehit olduğunu söyledi.

Siyonist İsrail rejiminin, Nazilerin yaptıklarının ardından Batı ve ABD tarafından topraklarına getirildiklerini belirten Ras, "Şimdi tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de çok büyük katliamlar yapılıyor. Batı güçleriyle İsrail'e destek veriyor. Filistinliler olarak ayaktayız ve topraklarımızın üzerinde yaşamaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Siyonistleri de topraklarımızda atacağız." ifadelerini kullandı.

Sinvar'ın Filistinliler için iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Ras, Gazzelilerin de Sinvar gibi siyonist güçler karşısında korkusuz durduğunu dile getirdi.

Mervan Ebu Ras, İsrail'in asıl hedefinin Gazze olmadığını, burayı ele geçirdikten sonra Lübnan örneğinde olduğu gibi komşu ülkelere de saldıracağını aktararak, "Biz biliyor ve inanıyoruz ki zafer bizim olacak. Müslümanlar, Gazze halkını desteklemeye devam etsinler. Müslümanlar olarak bu zor günlerde kenetlenmemiz, birbirimizi gözetmemiz gerekir. Sadece maddi destek değil, meydanlarda olarak da destekleyebilirsiniz. İnşallah bu mücadelenin sonunda Mescid-i Aksa Meydanı'nda zafer namazını kılacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan duayla program sona erdi.

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