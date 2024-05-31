Yakalama kararı bulunan HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı

Yapılan çalışmada şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü. Yaşar'ın GBT sorgusunu yapan polis, şüpheli hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğunu gördü. Betül Yaşar'ın Bosna Hersek'e kaçmak için kardeşi Yüksel Yaşar adına sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tanınmamak için de havalimanına gelirken başörtüsü taktığı ortaya çıktı. Yaşar polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşar işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.