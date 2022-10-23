Yakalanan teröristin üzerinden PKK elebaşı Karayılan'ın talimatları çıktı!

Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, İstanbul'da izini kaybettirmeye çalıştığı sırada 18 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalandığı sırada teröristin üzerinde şifreli kelimelerin olduğu not kâğıtları, örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşlarından "Cemal" kod adlı terörist Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan M.A.A., cezaevine gönderildi.

Öte yandan eylül ayında yine Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirilmişti. Tanrıkulu'nun da Kandil'in talimatı ile gönderildiği istihbarat raporlarına yansımıştı.