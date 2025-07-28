Edinilen bilgiye göre, dün Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30)'i öğrencilerin kaldığı apartın önünde kıstıran vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. 3 gündür devam eden yangınlar sebebiyle büyük bir efor ve gayret gösteren polis ekipleri ihbarı duyunca dakikalar içerisinde olay yerine gelerek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Aytekin suçunu itiraf edip bir an şeytana uyduğu için ağaçları ateşe verdiğini söyledi.
Aytekin'in ifadesinde bahsettiği benzin istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinde ise 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna geldiği, önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktüğü, daha sonra pompaya tarafına geçip 2 adet pet şişeye benzin doldurtup kamyoneti ile benzinlikten ayrıldığı görüldü. Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.
Öte yandan şahsın benzin aldığı akaryakıt istasyonunda bir süre önce çalıştığı ve akaryakıt alırken motorlu testeremde kullanacağım dediği de öğrenildi.