Yakalanmasalardı bombalı eylem yapacaklardı

Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü tarafından Türkiye'de eylem yapmak için yetiştirilen ve Bölücü Terör Örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkemize gönderilen iki (2) Bölücü Terör Örgütü mensubu sağ olarak ele geçirildi.Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemlerde bulunmak için gönderilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarının bombalı eylemler ile birlikte orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

B.K. ve M.E.F. isimli Bölücü Terör Örgütü mensupları sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.