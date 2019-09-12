Yakalanmasalardı bombalı eylem yapacaklardı
PKK/KCK Terör Örgütünün eylem/faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla, MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak operasyon yapıldı.
- Şeyhmus Çakan / 24 TV
Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü tarafından Türkiye'de eylem yapmak için yetiştirilen ve Bölücü Terör Örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkemize gönderilen iki (2) Bölücü Terör Örgütü mensubu sağ olarak ele geçirildi.Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemlerde bulunmak için gönderilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarının bombalı eylemler ile birlikte orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.
B.K. ve M.E.F. isimli Bölücü Terör Örgütü mensupları sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.