23 Aralık 2025 Salı
  • Yakayı ele verdiler! Osmaniye merkezli 10 ilde sahte TOKİ operasyonu
Güncel

Yakayı ele verdiler! Osmaniye merkezli 10 ilde sahte TOKİ operasyonu

Osmaniye merkezli 10 ilde sahte TOKİ internet sitesi kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

ABONE OL

Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandıran zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
