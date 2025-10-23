İSTANBUL 22°C / 18°C
Güncel

Yakın şahidi her şeyi anlattı! İhale karşılığı 30 milyon TL rüşvet

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, İlbak Holding patronu Murat İlbak'ın ihale karşılığında Akpolat ve İnan Güney'e 30 milyon TL rüşvet verdiğini ifşa etti.

23 Ekim 2025 Perşembe 07:47
Yakın şahidi her şeyi anlattı! İhale karşılığı 30 milyon TL rüşvet
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağı içerisinde yer alan İlbak Holding'in ismi, CHP'li 7 belediye başkanının arasında olduğu "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" kapsamında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede de kendisine yer buldu. İBB'nin reklam tekelini elinde tuttuğu iddia edilen İlbak Holding yöneticileriyle ilgili, CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın verdiği ifadede, İlbaklar'ın CHP'li ilçe belediyelerinden de nemalandığını ortaya koydu.

Rıza Akpolat

Akçadağ ifadesinde, özellikle Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney'in başkan olmadan önce 2019 yılında, Rıza Akpolat, reklamcı Serkan Öztürk'le beraber İlbak Holding patronu Murat İlbak'la bir araya geldiğine dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, bu görüşmede bir reklam işinin İlbaklar'a verildiğini ve karşılığında ise İnan Güney ve Rıza Akpolat'a 30 milyon lira ödendiğini aktardı. Akçadağ'ın ifadesine göre, 2019'da Beyoğlu Belediye Başkanı olmadan önce İnan Güney, Rıza Akpolat ve Serkan Öztürk, İlbak Holding patronu Murat İlbak'la görüşüp bir reklam işi verdiler; karşılığında Güney ve Akpolat'a 30 milyon lira ödendi. Güney'in eşine lüks Volvo XC90 hediye edildi.

İnan Güney

TUTUKLANDIKTAN SONRA BİLE AKTAŞ'A İHALE VERDİ

Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, Akpolat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra bile Aktaş'la bağlantısını kesmediğini vurguladı. Akçadağ, "Akpolat tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesinin Aktaş'a verilmesi için cezaevinden belediye başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdi" ifadelerini kullandı.

Murat İlbak

SAVCILIK: CHP YÖNETİMİ RÜŞVETLE DİZAYN EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvetle zenginleşip CHP yönetimini dizayn ettiği vurgulandı. Rüşvet paralarının bir kısmı, 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kullanıldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu ile temasları tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve danışman Ertan Yıldız üzerinden yürütüldü.

