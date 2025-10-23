CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağı içerisinde yer alan İlbak Holding'in ismi, CHP'li 7 belediye başkanının arasında olduğu "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" kapsamında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede de kendisine yer buldu. İBB'nin reklam tekelini elinde tuttuğu iddia edilen İlbak Holding yöneticileriyle ilgili, CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın verdiği ifadede, İlbaklar'ın CHP'li ilçe belediyelerinden de nemalandığını ortaya koydu.

Akçadağ ifadesinde, özellikle Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney'in başkan olmadan önce 2019 yılında, Rıza Akpolat, reklamcı Serkan Öztürk'le beraber İlbak Holding patronu Murat İlbak'la bir araya geldiğine dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, bu görüşmede bir reklam işinin İlbaklar'a verildiğini ve karşılığında ise İnan Güney ve Rıza Akpolat'a 30 milyon lira ödendiğini aktardı. Akçadağ'ın ifadesine göre, 2019'da Beyoğlu Belediye Başkanı olmadan önce İnan Güney, Rıza Akpolat ve Serkan Öztürk, İlbak Holding patronu Murat İlbak'la görüşüp bir reklam işi verdiler; karşılığında Güney ve Akpolat'a 30 milyon lira ödendi. Güney'in eşine lüks Volvo XC90 hediye edildi.

TUTUKLANDIKTAN SONRA BİLE AKTAŞ'A İHALE VERDİ

Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, Akpolat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra bile Aktaş'la bağlantısını kesmediğini vurguladı. Akçadağ, "Akpolat tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesinin Aktaş'a verilmesi için cezaevinden belediye başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdi" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK: CHP YÖNETİMİ RÜŞVETLE DİZAYN EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvetle zenginleşip CHP yönetimini dizayn ettiği vurgulandı. Rüşvet paralarının bir kısmı, 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kullanıldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu ile temasları tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve danışman Ertan Yıldız üzerinden yürütüldü.

