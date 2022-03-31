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Güncel

Yakınları ihbar etti! Mezarlıkta kadın cesedi bulundu

Kayseri'de, yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Esma Bal (40), mezarlıkta tabancayla vurulmuş ölü bulundu.

DHA31 Mart 2022 Perşembe 15:05 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 15:05
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Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık 5'inci Kapı'da temizlik yapan mezarlık çalışanları, bir kadını yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede kadının, dün hakkında kayıp başvurusu yapılan Esma Bal olduğu saptandı. Evli olduğu öğrenilen Bal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yakınının mezarına geldiği tahmin edilen, cesedinin yanında tabanca bulunan Bal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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