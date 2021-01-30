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  • Yakınlarını askeri birliğe teslim edeceklerdi... Feci kaza
Güncel

Yakınlarını askeri birliğe teslim edeceklerdi... Feci kaza

Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 14:21 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:21
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Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Sürücü ile eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülbahar Çelik, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çelik ailesinin Samsun'da bir yakınlarını birliğine teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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