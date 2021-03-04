Yakınlaşma sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye, ittifakımızı bölmeyi planlıyor

Star.com.tr 04 Mart 2021 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 13:16

Türkiye'nin Fransa ve Mısır ile olan ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeler Yunan basınında geniş yankı buldu.

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA ORTAK ZEMİN YAKALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmelere vurgu Yunan basını iki ülke arasında ortak bir zeminin yakalandığını belirtti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN MISIR AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Pakistan ve Mısır arasındaki olumlu ikili ilişkiye sahip olduğunun altı çizilen haberde Bakan Çavuşoğlu'nun deniz yetki alanlarına ilişkin yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. Yunan basını Bakan Çavuşoğlu'nun "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" açıklamalarına yer verdi.

"TÜRKİYE VE PAKİSTAN'IN PLANI İTTİFAKI DAĞITMAK"

Pakistan-Mısır arasındaki iyi ilişkiler ve Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları karşısında yaşadığı paniği gözler önüne seren Yunan basını, Türkiye ve Pakistan'ın planının Yunanistan'ın da aralarından bulunduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir platforma dönüşen Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nu dağıtmak olduğunu iddia etti.

Mısırlı yetkililerin son yaptıkları açıklamada Mısır'ın Türkiye'nin ulusal güvenliğine saygı duyduklarını dile getirmişti.



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