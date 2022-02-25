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Yakıt dolu tankerde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde akaryakıt dolu tankerin lastik bölümünde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince araca yayılmadan söndürüldü.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 00:20 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 00:20
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Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Özbek'in kullandığı 72 ABA 221 plakalı akaryakıt dolu özel bir firmaya ait tanker seyir halindeyken lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Özbek, tankeri güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler araca yayılmadan söndürülerek, olası bir facianın önüne geçildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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