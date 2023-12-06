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Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı. Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 50 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, kimya ve dezenfektan alanında firmaları olan şüphelilerin, bu sayede temin ettikleri etil alkolleri, sahte içki üretenlere, bidonların üzerine yüzey temizleyici ve içilemez yazılı etiketler yapıştırarak sattıklarını belirledi.

Ekipler, ürünleri kargo veya nakliye yoluyla gönderen şüphelilerin, ayrıca yasa dışı yollarla alkollü içki de imal ettiklerini, içki şişelerinin üzerine sahte bandrol yapıştırdıklarını tespit etti.

Kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıtan şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermeyi amaçladıkları bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların organize bir yapı içerisinde hareket ettiğini belirledi.

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 50 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, kapaklama makinesi, 8 su motoru, 640 içki kiti, alkolmetre, 12 alkol dolum makinesi, 2 ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ile suç naklinde kullanılan 10 araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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