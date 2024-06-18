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Yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verildi

Gaziantep'te geçen yıl Ekim ayında hizmete başlayan Şehir Hastanesinde açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verildi.

AA18 Haziran 2024 Salı 14:33 - Güncelleme:
Yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verildi
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Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik ve acil servisin yanında bin 875 yatak kapasitesiyle sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de sağlık hizmetlerini karşılıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, hastanenin açıldığı günden bugüne kadar bir milyon 550 binin üzerinde hastaya poliklinikte 450 bin civarında da acil serviste olmak üzere yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanede bu zamana kadar yaklaşık 75 bin cerrahi işlem gerçekleştirildiğiini belirten Çetinkünar, "6 binin üzerinde canlı doğum gerçekleşti, 60 bin hastamız yatarak tedavi gördü. Yatak kapasitemizin yanında 4 ana blok ile bölgede önemli bir sağlık görevi üstleniyor hastanemiz. İl ve il dışından gelen hastalarımıza en üstün teknolojiye sahip alanlarımız ile sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Özellikle A grubu dediğimiz önemli ameliyatlarımızı ekiplerimiz burada başarıyla gerçekleştiriyor." djye konuştu.

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