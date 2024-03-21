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Yalan belgelerle çürütüldü! Turgut Altınok'un ''Çakarlı'' aracı yok

Ankara'da siyasi arenada seçime sayılı günler kala yaşanan hareketlilik, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile ilgili yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Altınok'un seçim çalışmalarında “çakarlı” araç kullanmadığı, halen kullandığı mevcut aracın ise oğlu adına kiralandığı ortaya çıktı.

21 Mart 2024 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
Yalan belgelerle çürütüldü! Turgut Altınok'un ''Çakarlı'' aracı yok
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Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmalarında "çakarlı" resmi araç kullandığı iddia edilmişti. Altınok'un "çakarlı" aracının olmadığı, kiralık araçla seçim çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarında oğlunun üzerine kiralanmış ve kira bedelini kendi cebinden ödeyerek hizmet aldığı Volvo S90 marka aracını kullanıyor. Turgut Altınok'un seçim çalışmaları kapsamında oğlu Hacı Altınok'un bir özel şirketten aylık 25 bin TL ödeme karşılığında kiraladığı Volvo S90 modelinde bir aracı kullandığı, Sözleşme evraklarında Hacı Mehmet Altınok'un imzalarının bulunduğu görülüyor.

ALTINOK AİLESİNİN ŞEFFAF TUTUMU

Başkan Altınok'un Keçiören Belediyesi'ne ait makam aracını seçim çalışmalarında hiçbir şekilde kullanmadığını, ayrıca, 20 yıldan fazladır süren siyasi kariyeri ve belediye başkanlığı görevi boyunca ailesinin bile makam aracına binmediğini vurgulandı.

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