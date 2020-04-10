star.com.tr 10 Nisan 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:39

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu e-posta üzerinden tehdit edildiğini açıklamış, polis ve savcılığın suçluyu yakalamadığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda, İmamoğlu'nun açıklaması yalanlanmıştı.

AKBAŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Tehdit içerikli e-postayı atan şüphelinin Ankara'da yaşayan Tuna Görgünoğlu olduğu ortaya çıkmış, Görgünoğlu'nun CHP'ye üye kaydının bulunduğu ve sosyal medyada CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi öven paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'lilerin sarıldığı tehdit yalanına sert tepki gösterdi.

Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden, 'kanını içerim' gibi sözler sarf eden kişi AK Parti'nin değil, CHP Etimesgut ilçe örgütünün üyesidir. Ortaya koyduğunuz tüm tezler çökmeye mahkumdur. Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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