Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan hesaplar arasında '23 Derece' isimli sözde yayın organı ve sahibi Gökhan Özbek dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA SUÇU BULUNUYOR

Yalan ve iftira dolu bilgilerle devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çetelerini yönlendirme gibi suçları bulunuyor.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Özbek "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum... Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullanarak gözaltına alındığı duyurdu.

YALAN VE PROVOKASYON MERKEZİ

20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük deprem gerçekleşti. 23 derece Twitter hesabından "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yayıldı. Sonrasında ise görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERLE ALGI OPERASYONU

23 derece isimli hesap özellikle Twitter üzerinden, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı, bununla da yetinmeyen manipülatörler eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Rulling, Süreyya Olcayto" kullanıcı adlı hesapların yöneticisi olan Salim Çamurdan isimli troll'ün 23 derece'nin eski içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Bahse konu hesaplar üzerinden vatandaşların duyguları sömürülmüş, "Köy okullarına yardım topluyoruz" denilerek milyon liralık dolandırıcılıklara imza atılmıştı.

FETÖ'DEN HÜKÜMLÜ GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU'NUN YANINDA ÇALIŞTI

Özbek'in de bu süreçte "Ben de mağdurum diyerek" karşı tarafa geçtiği ve FETÖ'den hüküm giyip tutuklanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'Türk Solu Dergisi' isimli yayın organında çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi Çulhaoğlu, örgütün kritik isimlerinden ve medya ayağının başında olan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya yakınlığıyla biliniyor.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERLE YAKIN İLİŞKİLER

FETÖ iltisaklı Özbek'in, Balyoz ve Ergenekon davalarının temel dayanağı yapılan "Ordu göreve" pankartını açan Türk Solu'nda çalışmasının yanında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanlara destek paylaşımları yaptığı da ortaya çıktı.

KHK'LILARI AYAKLANDIRMAYA GİRİŞTİ

Özbek'in 2018'de yayınladığı videoda, "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin' FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.

HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ACARER

Diğer yandan Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.