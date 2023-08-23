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Yalana doymadı! Ümit Özdağ'ın 'bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafla ilgili gerçek bakın ne çıktı?

Sığınmacı karşıtlığıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından 'Bana emekli Jandarma Albay gönderdi' diyerek bir fotoğraf paylaştı. Sığınmacıların yer aldığı fotoğrafın Türkiye'de çekildiğini iddia eden Özdağ'ın yalanı kısa sürede ortaya çıkarken fotoğrafın 2 yıl önce Afganistan'da çekildiği belirlendi.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Yalana doymadı! Ümit Özdağ'ın 'bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafla ilgili gerçek bakın ne çıktı?
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Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Bana emekli Jandarma Albay gönderdi" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

ÖZDAĞ 'BANA EMEKLİ BİR JANDARMA ALBAY GÖNDERDİ' DİYEREK PAYLAŞTI

Fotoğrafın Türkiye'de çekildiğini ileri süren Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli bir jandarma albayın bana ilettiği fotoğrafı ve notu paylaşıyorum: "Sırt çantaları yok... Yedek giysileri yok... Ellerinde bir şişe su yok... Aralarında şişman yok... Kadın, yaşlı, çoluk çocuk yok... Tamamı genç erkekler... 3 bin km öteden değil de 5 dakikalık yoldan gelmiş gibiler... Hiç birinde yorgunluk belirtisi yok... Asker nizamında yürüyorlar... Endişeli ya da üzgün değiller... Hepsi neşeli ve özgüvenli... Her şeye benziyorlar ama sığınmacıya asla! Nasıl bir plan kurdular çıkar kokusu ancak; Çok büyük bir ihanete uğradığımız çok açık." Vatanımızı ve ailemizi savunacağız."

FOTOĞRAFIN AFGANİSTAN'DA ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Özdağ'ın Türkiye'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ve iki yıl önce Gazete Pencere internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Özdağ, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.

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