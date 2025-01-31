İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8647
  • EURO
    37,1996
  • ALTIN
    3245.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalancı bahar sona eriyor! Kar yağışı için tarih verildi
Güncel

Yalancı bahar sona eriyor! Kar yağışı için tarih verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesinin beklendiğini bildirdi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Yalancı bahar sona eriyor! Kar yağışı için tarih verildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 İLA 12 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KAR VE BUZLANMA UYARISI

Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.