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Yalancı Koronavirüs psikolojisine dikkat

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde insanların kaygı düzeylerinin çok yüksek olduğunu belirten psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu durumun insanlarda hasta olmamalarına rağmen “Sahte Koronavirüs” psikolojisine neden olduğuna dikkat çekti.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 18:03
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Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde insanların kaygı seviyelerinin yüksek olduğunu belirterek bu durumun “sahte koronavirüs” şeklinde bir duruma yol açtığına dikkat çekti.

SAHTE KORONAVİRÜS VAKALARI ORTAYA ÇIKIYOR

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünyada yapılan bazı çalışmaların “sahte koronavirüs” vakalarını ortaya çıkardığını söyledi. Psikiyatri alanında yayın yapan bir mecra olan Medscape Psychiatry’de yayınlanan bir araştırmaya değinen Tarhan, “Burada bir araştırma yayınlandı. İngiltere, Kanada ve Mısır’da üç büyük merkezde yapılan araştırmada insanların %70’inin kaygı seviyesinin yüksek olduğu, ortalamanın üzerinde olduğu belirtildi. Bu % 70’lik oran çok yüksek bir oran. Bu araştırmada çok ilginç bir detaya dikkat çekiliyor ve sahte korona başladığı belirtiliyor.Yalancı korona yani Pseudo-Corona hastalığı başladığı söyleniyor” diye konuştu.

SAHTE KORONAVİRÜS PSİKOLOJİSİNE DİKKAT!

Gerçekte Covid-19’a yakalanmadığı halde yüksek kaygı nedeniyle psikolojik olarak kendini kötü hisseden, belirtileri yaşadığını zannederek hastanelere başvuran kişiler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu durumu yaşayan çok ciddi bir kitle olduğu söyleniyor. Mesela Covid-19’un en önemli belirtilerinden biri olarak gösterilen baş ağrısı nedeniyle kimileri doktora başvuruda bulunabiliyor. Oysa Covid-19’un belirtiler ortaya çıkmadan da görülebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Koronavirüste % 30 oranında kişide belirtilerin olmadığını kaydediyor. Yüksek kaygı yaşayan kişiler, ‘Yanımda biri hapşırmıştı ya da filanca kişi ile karşılaştım, öksürüyordu. Acaba bana da bulaşmış olabilir mi?’ kaygısıyla hastaneye gidiyor. Oysa hastane ortamı, hastanede beklemek kişi için daha büyük risk. Bu nedenle ‘Pseudo-Corona’ yani yalancı koronavirüs psikolojisine karşı dikkatli olmak gerekiyor” uyarısında bulundu.

GEREKSİZ BAŞVURULARDAN KAÇINILMALI

Dünyada görülen sahte Koronavirüs psikolojisinin ülkemizde de görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, böylesine hassas bir dönemde gereksiz başvuruların zaman kaybına yol açtığını, sağlık personelinin işini kolaylaştırmak için gereken özenin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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