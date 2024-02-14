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Yalandan besleniyorlar! Maden göçüğünde mahsur kalanların sayısına yönelik provokasyon

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Maden göçüğünde 9 maden işçisine ulaşılamadığını açıkladı. Türkiye bütün imkanlarıyla maden işçilerini kurtarmak için seferber olmuşken, provokasyonların ardı arkası kesilmedi. Kayıp maden işçilerinin sayısının resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarının 5 katı olduğu iddiası ise, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 01:33 - Güncelleme:
Yalandan besleniyorlar! Maden göçüğünde mahsur kalanların sayısına yönelik provokasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiası doğru değildir.

Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama-kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

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