Yalçın Gülhan'ın hastalığı demans nedir? Demans hastalığı belirtileri ve evreleri nedir? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan, demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Alisi Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti. Yalçın Gülhan'ın hastalığı demans hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

YALÇIN GÜLHAN'IN HASTALIĞI DEMANS NEDİR?

Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan ve çoğu kez yavaş ilerleyici olan, beynin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yetersizliktir.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE EVRELERİ NEDİR?

Demans nasıl ilerler? Demans belirtileri ortaya çıkarken Tehlike sinyallerini hangi evrede fark etmeye başlarsınız? Demans evreleri, beyinde fiziksel değişimleri kapsadığı için genelde fark edilebilir belirtilerden çok daha önce başlar. Birçok sağlık kuruluşu demansı genelde New York Üniversitesi’nden Dr. Barry Reisberg tarafından geliştirilen Yedi Evrelik Reisberg Ölçeğini kullanarak tanımlar. Evreler şu şekildedir:

EVRE: Bilişsel Bozukluk Yoktur

Kulağa acayip gelebilir ancak ölçeğin en düşük demans evreleri durumda normal zihinsel işlev söz konusudur ya da bilişsel bozukluk yoktur. Demans, hafıza kaybı, davranışsal problemler veya diğer değişimleri gösteren işaret veya belirtiler demans başlangıcıyla ilişkilendirilmez.

EVRE: Çok Hafif Bilişsel Bozukluk

Anahtarlarımı nereye koydum? O adamın adı neydi? Alzheimer Araştırma Vakfı Fisher Merkezi’ne göre 65 yaş üzeri nüfusun en azından yarısı yaş kaynaklı unutkanlık yaşadığını bildirmektedir. Hasta bakıcı veya tıbbi görevliler bu gibi hafif bozuklukları fark edemeyebilir ve demans ölçeğin evrelerinden olmasına rağmen gerçek bir demans evreleri olarak değerlendirilemeyebilir.

EVRE: Hafif Bilişsel Bozukluk

Hafıza ve bilişsel problemler kişinin çevresi ve tıbbi personeller tarafından fark edilmeye başlandığı gibi, daha düzenli olmaya da başladığında, o kişinin hafif bilişsel bozukluk (HBB) yaşadığı söylenebilir. Hafif bilişsel zayıflama, demansın gelecekte daha şiddetli evrelerinin yaşanacağının habercisi olması sebebiyle hastanın yaşadığı stresini hafifletmesi için bu evrenin belirtilerini fark edebilmek önemlidir.

HBB genelde günlük işlevselliğe önemli bir etkide bulunmasa da bazı yaygın belirtiler içerir. Bunlar:

İş performansının bozulması

Hafıza kaybı ve unutkanlık

Sözel tekrarlar

Konsantrasyon ve organizasyon bozukluğu

Kompleks işler ve problem çözümünde zorluk

Araba kullanmada zorluk

EVRE: Orta Derece Bilişsel Bozukluk

Bu noktada kişide demans evreleri veya Alzheimer hastalığının erken evresini gösteren görünür bilişsel bozukluklara sahiptir. Yukarıda belirtilen semptomların kötüleşmesinin yanı sıra, hasta bakıcılar aşağıdaki belirtilere de dikkat etmelidir:

Sosyal geri çekilme

Karamsarlık, huysuzluk

Yanıt vermeme

Zihinsel keskinlikte azalma

Rutin işlerde zorlanma

Belirtileri reddetme

EVRE: Orta Derece Şiddetli Bilişsel Bozukluk

Demans evreleri deyince beşinci evre, birçok doktorun orta dereceli demansın başlangıcı olarak gösterdiği bir evredir. Bu noktada kişi giyinme veya duş alma gibi günlük aktivitelerini artık yardımsız gerçekleştirememektedir. Bu evrede açığa çıkan diğer semptomlar şu şekildedir:

Kişisel detaylar ve güncel olaylar da dahil olmak üzere belirgin hafıza kaybı

Karıştırma ve unutkanlık

Zihinsel keskinlikte ve problem çözmede daha fazla azalma

EVRE: Şiddetli Bilişsel Bozukluk

Bu evre giyinme, yemek yeme, tuvaleti kullanma ve diğer kişisel bakım gibi günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için bir bakıcının desteğini almakla karakterize edilir. Daha ileri düzey semptomlar arasında uyumada zorluk, idrarını tutamama, paranoya veya hayal görme gibi değişimler, anksiyete, belirgin hafıza kaybı ve çevresindekileri tanıyamama vardır.

EVRE: Çok Şiddetli Bilişsel Bozukluk

Şiddetli Alzheimer belirtileri olan hastalarda veya uzun dönem demansta, insanlar aslında kendilerine bakamazlar ve iletişim ve motor bozuklukları yaşarlar. Yardım almadan konuşma, yürüme veya gülümse yeteneklerini kaybedebilirler.