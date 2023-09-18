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Yalçın Topçu'dan 'görevden alındı' iddialarına yalanlama: Kast-ı mahsus olup doğru değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, bazı basın yayın organlarında çıkan asılsız iddiaların doğru olmadığını belirtti. Topçu, 'Şahsım ile ilgili 'görevden alındı' iddiası kast-ı mahsus olup doğru değildir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevime devam ediyorum.” dedi.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Yalçın Topçu'dan 'görevden alındı' iddialarına yalanlama: Kast-ı mahsus olup doğru değildir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, son günlerde bazı basın yayın organlarında görevden alındı iddiasını reddetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, son günlerde bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanları ile yollarını ayırdığı ve bunlar içerisinde kendisinin de olduğu yönündeki haberlerle ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAST-I MAHSUS OLUP DOĞRU DEĞİLDİR"

Topçu, şunları kaydetti: "Son günlerde bazı malum basın yayın organlarında yer alan ve ısrarla sürdürülmeye çalışılan şahsım ile ilgili görevden alındı iddiası kast-ı mahsus olup doğru değildir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevime devam ediyorum."

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