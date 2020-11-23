İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7755
  • EURO
    9,2553
  • ALTIN
    465.833
  • BIST100
    1331.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalnız yaşan 71 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Yalnız yaşan 71 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ta yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Nadiye Yıldız (71), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:02
ABONE OL

Olay, saat 12.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Nadiye Yıldız'dan bir süredir haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımı ile evin kilitli olan kapısını açtırdı. Nadiye Yıldız, evin yatak odasında yatağın kenarında yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.