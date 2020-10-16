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Güncel

Yalnız yaşayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu. Bu arada, Ç.K'nin evinde polis tarafından içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.

AA16 Ekim 2020 Cuma 13:28 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:28
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Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ç.K'yi (55), evinde hareketsiz bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, Ç.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Ç.K'nin cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Bu arada, Ç.K'nin evinde polis tarafından içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.

Malzemeler incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

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