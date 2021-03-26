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Güncel

Yalnız yaşayan 67 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan ve yalnız yaşayan Sabri Tezcan (67), evinde ölü bulundu.

DHA26 Mart 2021 Cuma 21:52 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 21:52
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İlçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Sabri Tezcan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Tezcan'ın yurt dışında yaşayan oğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tezcan'ın evine gelen ekipler, kapıyı kimse açmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Evin oturma odasında hareketsiz yatan Tezcan'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tezcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sabri Tezcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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