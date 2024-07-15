İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0603
  • EURO
    36,13
  • ALTIN
    2562.32
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalnız yaşayan adamın cesedi günler sonra evinde bulundu
Güncel

Yalnız yaşayan adamın cesedi günler sonra evinde bulundu

İzmit'de vatandaşlar mahalleden kötü kokular gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Yalnız yaşayan adamın cesedi günler sonra evinde bulundu
ABONE OL

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Olay, Yenimahalle Sitem Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.