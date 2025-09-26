İSTANBUL 23°C / 17°C
Yalova Adliyesi girişinde silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi girişinde Ömer A. (31), husumetlisi olduğu öğrenilen Halis T'ye (40) silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halis T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) de bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

- HUSUMETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI SONUCU YAŞANAN CİNAYETMİŞ

Taraflar arasındaki husumetin, Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetten kaynaklandığı, Halis T'nin Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye geldiği, ardından aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

