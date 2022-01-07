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Yalova Belediyesi iştiraki şirketlerin tüm hisselerine sahip olacak

Yalova Belediye Meclisi'nde belediyenin yüzde 96 iştiraki bulunan şirketlerin kalan yüzde 4'lük kısmın da satılın alınması kararı alındı.

IHA7 Ocak 2022 Cuma 09:20 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:20
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Yalova Belediye Meclisi 2022 yılının ilk birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un başkanlığında gerçekleşen toplantı Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Birleşimde belediyeye ait YABELTAŞ ve Yalova AŞ'nin hisselerini satın alınması konusu gündeme geldi. Yüzde 96'si belediyenin olan hisselerin kalan yüzde 4'lük kısmının satın alınması kararı alındı. Mecliste YABELTAŞ'ın hisselerinin 350 bin TL, Yalova AŞ'nin ise 360 bin TL karşılığında alınması yönündeki karar oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda denetim komisyonu seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada, Alpan Solmaz, Nurgül Urnuşmak, Adnan Kırtay, Meryem Ataç, Sefer Keskin komisyona seçilen isimler oldu.

Toplantıda ayrıca geçtiğimiz ay meclis üyeliğinden istifa eden Uğur Daban'ın yerine Alparslan Erkoç seçildi.

Birleşimde 2012 yılında satışı yapılan, sonrasında ise üst ölçekli planlara yeşil alan olarak işlenen eski arbotetum arazisiyle ilgili teklif geldi. Talepte arsa sahiplerinin turizm olarak satın aldığı araziyi yeşil alandan turizm alanına dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

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