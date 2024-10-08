Yalova Belediyesi memurların haklarını ödemedi

Yalova Belediyesi'nde 270 üyesi bulunan Bağımsız Yerel Hak-Sen, memurların haklarını alamadığını gerçekçe göstererek iş bırakma eylemi kararı aldı. Sendika üyeleri Cevdet Aydın Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya, burada yaptığı açıklamada, defalarca belediye ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Son olarak ağustos ve eylül ayı maaşlarında yine SDS (sosyal denge sözleşmesi) ödemesinin yatırılmamasının bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Kaya, "En son Cuma günü Belediye Başkanımızın tüm memur personel ile yapmış olduğu toplantı bizleri geçmişte alamadığımız ve gelecekte alacağımız haklarımızla alakalı kaygıya düşürmüştür. Bunun üzerine sendikamızın ertelemiş olduğu basın açıklaması ve iş bırakma eylemi kararı hasıl olmuştur. Dile getirilen konu, Personel A.Ş. çalışanlarının haklı olarak almış oldukları zammın, bizleri yani memur personeli günah keçisi yaparak zararını ve cezasını bizlere kesen yönetim Kurban Bayramının iki gün öncesi haber aldığımız SDS kesintisi ile işçi, taşeron ve memur üzerinden adaletli davrandıklarını açıklamış ama tam tersine tüm çalışanları mağdur etmiştir. Sonrasında son iki ay ağustos ve eylül maaşlarında, yani okulların açılması dönemine denk gelen ayda yine Yalova belediyesi memur emekçileri olarak mağdur edilmiş bulunmaktayız. Kurban bayramı üzeri, kurbanına giren, tatil planı yapan, sıla-i rahim hasreti çeken çoluğuna çocuğuna söz veren memur emekçilerimiz tüm planlarını, ailelerine söz vermelerine rağmen iptal etmek zorunda kalmıştır. Eylül okul döneminde üniversiteye ya da çeşitli okullara çocuklarını gönderecek olan memur emekçileri mağdur edilerek ikinci darbe vurulmuştur" dedi.

Daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Önceki iki dönemde belediye araçlarında haciz işlemi olmasına rağmen, araçlara mazot bile alamadığı dönemde ve sonrasında geçen dönem, 290'a yakın icra dosyasının olması durumunda bile bir günden bir güne hiçbir emekçi kardeşimiz maaş ödemesini eksik ya da gecikmeli alması söz konusu olmamıştır. Ancak bu dönemde belediye de bir tane bile icra olmaması ve daha önceki yönetimlerin çektiği sıkıntıların yaşanmamasına rağmen memur emekçilerinin bu sıkıntıları yaşamasını Bağımsız Yerel Haksen olarak kabul etmiyoruz. Biz memur emekçileri olarak sadece belediye başkanlarının değil asıl olarak devletin memurları olma ve devletin işlerinin memurlar eliyle yürütülüyor olmasının bilinciyle anayasanın kanunların ve yönetmeliklerin bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak görevimizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Canını hiçe sayan itfaiye personeli, sokakta canla başla mücadele eden zabıta emekçileri ve belediyenin her işini layıkıyla yürüten memur kardeşlerimizin emeklerinin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Buna rağmen Belediye Başkanımız Mehmet Gürel'in yakın geçmişte geçim derdi çeken emekli, geleceğe umutla bakamayan gençler, hayat pahalılığından bunalan anneler ve zamlarla ezilen çiftçiler ile ilgili yaptığı paylaşımını hatırlatarak basın açıklamamıza son veriyor ve Bağımsız Yerel Haksen sendikası olarak taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda örgütlü mücadelemizin devam edeceğini beyan ediyoruz."