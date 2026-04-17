  • Yalova iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
Güncel

Yalova iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde iki grup arasındaki husumet silahlı kavgaya dönüştü. Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın iş yeri önünde yaşanan çatışmada 6 kişi silahla yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bölgeye jandarma komando timi sevk edildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

17 Nisan 2026 Cuma 01:08
Yalova iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşanan silahlı kavga, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İki grup arasındaki husumetten kaynaklanan olayda 6 kişi silahla yaralanırken, jandarma komando timleri bölgeye sevk edildi ve geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Tavşanlı beldesinde iki grup arasındaki husumet nedeniyle Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde kavga yaşandı.

Kavgada 6 kişi silahla yaralandı. Ara sokakta devam eden kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda hasar oluştu.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ, ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yaralılar ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timi ile diğer resmi ekiplerin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

  • Yalova silahlı kavga
  • Altınova Tavşanlı
  • Mücahit Kaçar
  • silahlı çatışma
  • jandarma komando

