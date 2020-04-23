Yalova imsakiye 2020: İftar, sahur, imsak saatleri! Yalova iftar ve sahur vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi Diyanet

23 Nisan 2020 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 23:30

Yalova 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Yalova iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Yalova'da yaşayan vatandaşlar, Yalova imsakiye bilgileri ile Yalova sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Yalova için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Yalova'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Yalova 2020 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet ramazan imsakiyesi

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı. Yalova iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu.

Yalova iftar ve sahur vakitleri! Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. Yalova Ramazan imsakiyesi ve Yalova iftar ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

YALOVA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2020 DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YALOVA 2020 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Yalova'da ilk imsak vakti saat 04.29'da sabah ezan okunmasıyla ilk oruca başlayacak. Yalova için Ramazanın ilk iftar vakti ise saat 19.58'de.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. Namaz vakitleri oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI

Ramazan ayına sayılı günler kala il il iftar vakitleri ve sahur saatleri bilgileri de belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği iftar vakti ve sahur saati bilgilerine buradan ulaşabileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

-Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak

-Sahur Yapmak

-Faziletine İnanarak Oruç Tutmak

-Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

-İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek

- Teravih Namazı Kılmak

- İhlası Muhafaza Etmek

- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek

- Teheccüt Namazı Kılmak

-Dua Etmek

- Tevbe ve İstiğfar Etmek

- Salat-u Selamı Çoğaltmak

- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

- Son On Gün İtikafa Girmek

-Zekat ve Fitre Vermek

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruçların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tadacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygamber efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istinaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.