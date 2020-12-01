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Yalova'da 6 araç birbirine girdi: 1 ölü

Yalova'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

AA01 Aralık 2020 Salı 10:32 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:32
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Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı ışıklar mevkisinde kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralanan 11 kişiden 8'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 77 AAK 777 plakalı otomobil sürücüsü Aslan Çobantürk (55), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavileri süren diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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