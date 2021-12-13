Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:53 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:53

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, Ekrem T. ile arkadaşı Mehmet Y'nin (66) birlikte alkol aldıktan sonra ayrıldıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Mehmet Y'nin evine giden ekipler, bu kişinin de öldüğünü tespit etti.

Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.