29 Aralık 2025 Pazartesi
  • Yalova'da DEAŞ operasyonu! Bakan Tunç: 5 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Yalova'da DEAŞ operasyonu! Bakan Tunç: 5 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

29 Aralık 2025 Pazartesi 12:28
Yalova'da DEAŞ operasyonu! Bakan Tunç: 5 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

