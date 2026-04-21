  • Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
Güncel

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

AA21 Nisan 2026 Salı 10:25
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen C.A, Ö.C, F.A, B.İ, T.K. ve S.H'yi Yalova merkez ve Termal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 5 SIM kart, av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, havalı tüfek, kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca şarjörü, 3 tüfek dürbünü, holografik nişan aleti, 6 kasatura, 21 av tüfeği fişeği ve 14 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan Ö.C. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, B.İ, F.A, T.K. ve C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu S.H. sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Yalova terör
  • DEAŞ operasyon
  • tutuklama

