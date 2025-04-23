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Yalova'da deprem sonrası eğitime 1 gün ara

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Kaya, Yalova'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Yalova'da deprem sonrası eğitime 1 gün ara
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Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.

İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."

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