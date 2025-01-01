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Yalova'da elektrikli soba faciası! MS hastası Ümmügül'ün cansız bedeni bulundu

Yalova'da elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Multiple Skleroz (MS) hastası 55 yaşındaki Ümmügül Göcük'ün cansız bedeni bulundu.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Yalova'da elektrikli soba faciası! MS hastası Ümmügül'ün cansız bedeni bulundu
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İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak'ta saat 15.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede Ümmügül Göcük'ün evde tek başına uyuduğu esnada, elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Eve giren ekipler, Göcük'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından MS hastası olduğu öğrenilen Göcük'ün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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