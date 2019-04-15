Yalova'da FETÖ operasyonu: Aralarında avukat ve araştırma görevlisi de var Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün 'bölge talebe sorumlusu' oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında araştırma görevlisi ve avukatın da bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgili göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında aralarında araştırma görevlisi ve avukatın da bulunduğu FETÖ üyesi 8 kişiyi yakaladı.