Yalova'da film gibi kovalamaca

IHA 15 Şubat 2020 Cumartesi16:24 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:24

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kargo firması elemanının çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K. (30) kaçmaya başladı. Kaçarken 4 araca çarpan kamyonetin Yalova’ya doğru geldiği bilgisine ulaşan Yalova Emniyeti, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden A.K, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonrasında Yalova-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkiinde yakalandı. A.K’nin Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri devam ediyor.