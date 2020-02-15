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Yalova'da film gibi kovalamaca

Kocaeli'nden çaldığı kargo aracıyla kaçmaya çalışan hırsız, Yalova'da polis kovalamacası sonrasında kıskıvrak yakalandı.

IHA15 Şubat 2020 Cumartesi16:24 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:24

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kargo firması elemanının çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K. (30) kaçmaya başladı. Kaçarken 4 araca çarpan kamyonetin Yalova’ya doğru geldiği bilgisine ulaşan Yalova Emniyeti, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden A.K, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonrasında Yalova-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkiinde yakalandı. A.K’nin Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri devam ediyor.

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