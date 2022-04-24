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Yalova'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA24 Nisan 2022 Pazar 03:10 - Güncelleme:
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Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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